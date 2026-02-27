新しい季節を迎えたら、まず変えるべきはベースメイク。今シーズンのトレンド肌の作り方を、人気ヘア＆メイクアップアーティストの𠮷粼沙世子さんと江端妃咲さんがナビゲートします！ 今回はベース＆コントロールカラー編。𠮷粼沙世子よしざき・さよこティーン誌から美容誌まで幅広く活躍する人気ヘア＆メイクアップアーティスト。年代や顔立ちにマッチするトレンドを取捨選択し、誰でも今っぽく変身