グローバルグループaespaをイメージモデルに起用した新カラーコンタクトブランド「ØTHER（アザー）」が2026年2月26日（木）より登場しました。作り込みすぎないのに印象的な視線を叶える、新しい発想のカラコンブランドです。光や影、奥行きのバランスにこだわった“新-SUPER水光”デザインを採用し、存在感のある瞳を演出。自分らしい視線を楽しみたい方にぴったりのシリーズです♡