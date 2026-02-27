日本相撲協会は26日、春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査に20人が受検すると発表した。卒業の時期と重なるため「就職場所」とも呼ばれ、年6場所のうち最も受検者が多い3月の春場所。義務教育修了が受検資格に定着した1973年以降では2024年の27人が最少だったが、今年はそれを下回る過去最少となった。検査は28日に大阪市内で行われる。大学生では、全国学生選手権準優勝で幕下最下位格付け出し資格を持