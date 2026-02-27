きょう未明、高岡市の会社の建物が燃える火災があり、現在も消火活動が続けられています。いまのところけが人の情報は入っていません。高岡警察署などによりますときょう午前2時48分ごろ、高岡市福岡町一歩二歩のキワ化学工場で「火が見える」との複数の119番通報がありました。午前7時半現在も消防による消火活動が続けられています。いまのところけが人の情報は入っていません。またこの火事で隣接する別の会社の建物にも延焼し