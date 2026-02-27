【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比23銭円高ドル安の1ドル＝156円09〜19銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1792〜1802ドル、184円13〜23銭。米長期金利の低下に伴い、日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。