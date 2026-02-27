わいせつなDVDを販売していた疑いで男9人が逮捕された。飯塚良則容疑者（56）や加瀬大輔容疑者（40）ら9人は1月、東京・新宿区歌舞伎町の路上で、無修正のわいせつDVDを販売するなどした疑いが持たれている。9人は通行人に「1万円で35枚です」などと声をかけ、防犯カメラのない場所に誘導して販売していたという。