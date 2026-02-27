2月21日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】進化系“位置情報”で新たな商機を掘り起こす！ビッグデータをAI解析スマホやカーナビなどを経由して、日々収集される位置情報のビッグデータ。ビジネスへの活用が期待される一方、実際に活用できている企