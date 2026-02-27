26日に「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会を開催プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」を開催。ポケモン特別演出試合や、オリジナルグッズの販売を行う。全世界で愛されるポケモンは『ポケットモンスター赤・緑』の発売から今年で30年を迎える。今回はポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とのスペシャルタッグが実現した