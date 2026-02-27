阪神、オリックスで活躍した小野泰己は「YBSホールディングス硬式野球部」へ新天地でも全力で腕を振る。阪神、オリックスで活躍した小野泰己投手は、今季から社会人・YBSホールディングス硬式野球部のユニホームを着る。「声を掛けていただいて、野球ができるチャンスを頂けた。社会人野球を経験したことがなかったので。1発勝負の怖さもあり、面白さもあるのかなと思っています」。真っすぐな視線で、新しく飛び込む世界へ胸を