Gタウンで野球教室…宮本和知氏が小学生に理想の投球フォームを説明投手はトップの位置での形が重要だ。特にグラブを持つ手の親指の向きがポイントになる。スチールエンジグループ主催の野球教室「キッズベースボールランドin東京」が2月22日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催され、小学生約400人が参加。共催した巨人OB会から元選手14人が駆けつけ、NPB通算66勝の元左腕投手で、現在巨人女子チームの監督を務