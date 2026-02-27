ロッテリリーフ陣が無失点リレー26日、都城コアラのマーチスタジアムで行われた「GLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026」は、18-4で、ロッテがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表に大勝した。ロッテは1回、井上広大外野手の適時打で先制。2回には岡村了樹捕手の出塁から好機を広げ、茶谷健太内野手や池田来翔内野手らの適時打で4点を勝ち越した。ドラフト4位で入団した櫻井ユウヤ内野手が3安打5打点をマー