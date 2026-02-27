「ショウヘイ・オオタニ!!!!!!」と響き渡る絶叫ドジャースの大谷翔平投手の稀少なトレーディングカードが、米国のカードショップで出現し大きな話題となっている。米大手ベースボールカード会社トップスの公式Ｘ（旧ツイッター）が22日（日本時間23日）、世界に1枚しかない直筆サイン入りの1/1カードを引き当てたファンの狂喜乱舞する様子を公開した。歴史的なお宝を手にした瞬間に、引き当てた本人と周囲も騒然となり、異様な熱