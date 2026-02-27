「スターバックス」は、2月27日（金）から、ひなまつりを全世代で楽しめるドリンク「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、全国の店舗で発売する。【写真】おいしそう！新登場の「アールグレイ バスクチーズケーキ」も■ショートサイズで展開今回発売される「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、ひなまつりを祝うお菓子として伝統的に親しまれている華やかな色合いのおいり風3色あられが特長的なドリンク