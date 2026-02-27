【キーウ、モスクワ共同】米国とウクライナは26日、ウクライナ和平を巡りスイス・ジュネーブで高官協議を実施した。ロシアも交えた次回の3カ国高官協議への地ならしが狙い。出席したウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記は、3カ国協議を「実質的なもの」にするため経済や復興などに関して議論したとX（旧ツイッター）で明らかにした。ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、通信アプリへの投稿で、次回の3カ国協議