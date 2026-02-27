岩手県大船渡市の山林火災は、２６日で発生から１年がたった。市の調査によると、被災した山林のうち私有の人工林について、所有者が国の補助制度を活用した再生を考えている山林の面積は、対象となる約１７００ヘクタールの半分未満にとどまっている。背景には、高齢化などで管理に手が回らないことがあるという。「今後どうすればいいのか分からない」。同市三陸町の漁師の男性（５７）が不安を漏らした。所有する６か所のス