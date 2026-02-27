人気ロックバンド「MY FIRST STORY」が26日夜、X（旧ツイッター）を更新。「バンド活動の休止」を発表した。マイファスは公式Xで26日午後11時26分、「2026.2.26」とつづり、メッセージの画像を添付。「お知らせ」と書かれたメッセージには「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身を向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間として、MY FIRST STORYとしてのバンド活動を休