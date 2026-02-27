全日本プロレスは２７日までに三冠ヘビー級王者・宮原健斗が３・２０八王子大会でＧＡＯＲＡＴＶ王者・羆嵐と６度目の防衛戦を行うことを発表した。宮原は２・２３大田区大会で斉藤ジュンを破り防衛に成功。試合後のリングに羆嵐が登場し挑戦を要求し宮原が受諾。八王子で対戦することを掲げていた。両者の意向を受け全日本とＰＷＦ本部が承認しタイトルマッチが正式に決定した。◆３・２０八王子大会対戦決定カード（午