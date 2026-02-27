【日本】 東京消費者物価指数（2月）08:30 予想1.7%前回2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（1月）08:50 予想5.2%前回-0.1%（前月比) 予想4.8%前回2.6%（前年比) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（2月）09:01 予想N/A前回-16.0（GfK消費者信頼感調査) 【ユーロ圏】 フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）16:45 予想0.2%前回0.2%（前期比)