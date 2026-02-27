平昌オリンピック・フィギュアスケート女子金メダリストのアリーナ・ザギトワ（23）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。当時の映像とともに、2018年の平昌オリンピックを振り返った。【写真】「お美しい」金メダルは8年前！“スタイル抜群”の近影を披露した23歳のザギトワ投稿では、平昌オリンピックでの演技や表彰式での様子、舞台裏のオフ姿などが収められた映像を公開し、全文ロシア語で投稿。「8年前の2月23日、