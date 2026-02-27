27日午前4時20分ごろ、千葉県香取市香取の木造平屋建て住宅で「火が出ている」と近隣住民から119番があった。香取署によると、住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかった。この家に住む70〜80代の女性2人と連絡が取れておらず、署は遺体の身元確認を進めるとともに出火原因を調べる。署によると、遺体は玄関付近で見つかった。