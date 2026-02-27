【ワシントン共同】米司法省は25日、中国軍のパイロットらに無許可で訓練を提供した疑いで、米空軍の元戦闘機パイロット、ジェラルド・ブラウン容疑者（65）を逮捕したと発表した。米国は軍事力を急速に増強する中国への航空技術や機密の流出を警戒している。司法省によると、ブラウン容疑者は米空軍に24年以上勤務し、1996年に少佐で退役。核兵器運搬システムを担当する機密部隊を指揮したほか、戦闘機の教官なども務めた。