◇欧州リーグ決勝トーナメント進出プレーオフ第2戦ゲンク3ー3（2戦合計6―4）ディナモ・ザグレブ（2026年2月26日）サッカーの欧州リーグ（EL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が26日に各地で行われ、ゲンク（ベルギー）のMF伊東純也が2戦合計3ー3となり突入した本拠ディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦の延長前半11分に値千金の決勝弾を呼び込む活躍。記録上はオウンゴールとなってしまったがPK献上の汚名返