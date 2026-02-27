ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「運動神経が悪い人って…」と持論を展開した。【写真】みりちゃむ「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショットこの日は「運動神経に見放された女＆運動神経バツグンな女」が集合。みりちゃむは“バツグン”側としてゲスト出演した。お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（46）が、スキー