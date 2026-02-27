マネーロンダリング（資金洗浄）を指示していたとみられる男が逮捕された。武村維先容疑者（39）は、仲間とともに警察官を装う手口で男性（70代）から現金約6500万円をだまし取り、不動産業者の口座に振り込んでマネーロンダリングした疑いが持たれています。武村容疑者は口座の「管理役」として、マネーロンダリングを指示していたとみられています。