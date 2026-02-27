ボケサカでしか花開かない知識を披露する楢原さん。リスナーからのメールも紹介しながら1950年代のワールドカップを振り返ります。『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」そんなカジュアルなサッカーファン