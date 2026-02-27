3月13日に公開される映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に向け、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で2月20日に映画『ゴールデンカムイ』が放送され、さらに2月27日にはドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版もオンエア。実写版“カムイ旋風”が再び吹き荒れている。 参考：実写版『ゴールデンカムイ』が支持された理由とは原作ファン太鼓判の名シー