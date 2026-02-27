[2.26 ECL決勝Tプレーオフ クリスタル・パレス 2-0 ズリニスキ]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は26日、決勝トーナメントプレーオフ第2戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)がズリニスキ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)を2-0で破った。2試合合計スコア3-1で上回り、クラブ史上初の欧州カップ戦でベスト16入り。鎌田は負傷明けながらプレーオフ2試合ともフル出場し、快挙に貢献した。試合は立ち上