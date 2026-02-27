[2.26 ECL決勝Tプレーオフ第2戦 AZ 4-0 FCノア]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は26日、決勝トーナメントプレーオフ第2戦を各地で行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZ(オランダ)とMF大島拓登が所属するFCノア(アルメニア)の対戦は、AZが4-0で勝利。第1戦は0-1で敗れていたが、2試合合計4-1の逆転で決勝トーナメント進出を確定させた。市原はベンチ入りも出場できず、大島はフル出場。毎熊は怪我のためメンバー