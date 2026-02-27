米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、MLB Japan公式Instagramの投稿でマルチヒットを記録したことが紹介された。投稿では、ロッキーズとのオープン戦で4打数2安打をマークしたと伝えられ、これでオープン戦は10打数4安打、打率.400と好調ぶりをアピール。レフトへのツーベースも記録し、順調な調整ぶりをうかがわせている。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶