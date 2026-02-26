「ウブロ（HUBLOT）」が、サッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」を発売した。国内のウブロブティック、公式オンラインブティック、正規販売店で取り扱っている。【画像をもっと見る】同モデルは、世界の頂点を目指すサムライブルー（SAMURAI BLUE）を応援する特別仕様として開発した日本代表のオフィシャルウォッチ。本体にはチタニウム素材を採用し