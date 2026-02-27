27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円安の5万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61709.22円ボリンジャーバンド3σ 59688.41円ボリンジャーバンド2σ 58753.39円26日日経平均株価現物終値 58710.00円27日夜間取引終値 58106.00円5日移動平均 57920.00円一目均衡表・転換線 57667.61円ボリンジャーバンド1σ 5