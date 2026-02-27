27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比17.5ポイント高の3905ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4098.87ポイントボリンジャーバンド3σ 3973.63ポイントボリンジャーバンド2σ 3905.00ポイント27日夜間取引終値 3880.34ポイント26日TOPIX現物終値 3854.20ポイント5日移動平均 3848.38ポイントボリンジャーバンド1σ 3832