27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 777.59ポイントボリンジャーバンド3σ 760.72ポイントボリンジャーバンド2σ 749.03ポイント26日東証グロース市場250指数現物終値 748.00ポイント27日夜間取引終値 743.86ポイントボリンジャーバンド1