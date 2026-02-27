◎全国の天気全国的に雲が広がりやすく、九州は午前中から、中国・四国も午後は次第に雨が降り出しそうです。北海道も夜は湿った雪や雨が降るでしょう。関東は雲が多いものの、大きな崩れはなさそうです。なお、沖縄は激しい雷雨にご注意ください。◎予想最高気温鳥取や大阪は前日より5℃も高く、大阪は19℃でしょう。金沢は前日より4℃高い15℃、東京も前日よりはやや高い14℃の予想です。前日ほど強くはありませんが、冷たい北風