電力大手１０社と都市ガス大手４社は２６日、３月使用分（４月請求分）の電気・ガス料金を発表した。政府による補助が縮小するため、全社で値上がりする。契約者が多い電気の「規制料金」は、一般的な家庭の使用量で、東京電力が前月より８２２円高い８３１９円、中部電力が８４０円高い７９９９円。九州電力は７７３円高い７１３４円で、大手の中では最低価格となる。都市ガスは３１７〜４１６円値上がりする。東京ガスは４