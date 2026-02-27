これは筆者の体験談です。管理栄養士として20年以上仕事をしてきた中で、今でも忘れられない面談があります。10年前、ある企業で特定保健指導のために個別面談を担当した時のことです。対象者10名の最後の一人。それは、一言も話さず拒絶的な態度の男性。そして5年後、その男性の「その後」を知り、私は言葉を失いました──。 最後の一人。無言の30分。