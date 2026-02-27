なでしこジャパンの浜野まいか「サッカーがこんなに楽しかったんだと思えるほど」来年開催される女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた女子アジアカップへの準備を進めるなでしこジャパン（日本女子代表）のFW浜野まいかが、2月26日にオンライン取材に対応。今年に入って期限付き移籍したトットナム（イングランド）での日々を「毎日が充実していて、サッカーがこんなに楽しかったんだと思えるほど」と、笑顔で話した。今大