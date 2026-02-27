森田晃樹、脇坂泰斗、喜田拓也には下部組織出身、MF、キャプテンという共通点1つのクラブでプレーを全うする「ワンクラブマン」は、希少な存在になっている。1970年代までは欧州でもそれほど移籍は活発ではなかった。レアル・マドリーやバルセロナのような例外を除けば、選手の大半は自国の選手であり、さらに地元の選手というケースもさほど珍しくはなかった。プレーしたクラブが1つだけ、というのはむしろ普通だった。やがて