テレビ朝日の田中萌アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新。妹を誘って食事に出かけたことを報告した。 【写真】うれしそうな笑顔ですね～ 「テラス席でガレットが食べたくて妹を誘い行きました」と投稿。「アプリで撮ったらいつもとちがう感じ」とつづり、ガレットを前にうれしそうな笑みを浮かべる写真などを掲載した。 フォロワーからは「ガレット美味しそうですね」、「相変わらず姫