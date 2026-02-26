群馬県渋川市に位置する「伊香保おもちゃと人形自動車博物館」。懐かしい昭和のおもちゃや世界各国の珍しい人形やテディベア、国産クラシックカーを中心に展示している。それらはテーマごとにまとめられ、昭和の町並みが再現されていたりと、展示方法にも凝っているのだ。 特に人気を集めているのは、時代を象徴する昭和のクラシックカーのコレクション。トヨタ2000GTやGT-Rといったスポーツカ