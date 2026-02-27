医療脱毛の総額は実際いくらかかるのかを、経験者データで確認できる調査結果が公開されました！エルプラスクリニックが20〜40代女性120名を対象に実施した今回の調査では、契約プランから追加費用、満足度まで具体的な数値で整理されています。広告価格だけでは見えにくい「最終的な支払額」の目安をつかみたい人にとって、比較しやすい内容です。 エルプラスクリニック「永久脱毛の相場と費用感に関する公開調査」