雪印メグミルクから、甘いメープルの香りを手軽に楽しめる新しいパンスプレッドが登場します！食パンに塗るだけで、パンケーキやホットケーキのような風味を朝食に取り入れやすい仕立てです。子どもの朝食メニューに変化をつけたい家庭に向けた、使い切りやすい130gサイズで発売中。 雪印メグミルク「メープル＆バター風味ソフト」 発売日：2026年3月1日内容量：130g希望小売価格（税別）：258円発売