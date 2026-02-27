イーラーニングが、Moodle向けAI基盤「EduAI for Moodle」の提供を開始しました！第1弾として中核エンジン「ELRAG」のプレビュー版が2026年3月1日に公開され、2026年5月1日に正式版がリリースされます。学習者対応のスピードと、教材整備や問い合わせ対応の運用負荷を同時に見直せる設計が注目ポイントです。 イーラーニング「EduAI for Moodle／ELRAG」 プレビュー版提供開始日：2026年3月1日正式版