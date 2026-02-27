ビーステージが、コンプライアンスチェックシステム「Web Researcher for Compliance」の機能強化版を2026年2月にリリースしました！ハラスメントや情報漏えいなど、企業活動に直結するリスクを定期的に可視化できる点が今回の大きなポイントです。不祥事が経営課題へ直結しやすい時代に合わせて、調査から集計までを短時間で回せる運用設計が打ち出されています。 ビーステージ「Web Researcher for Compliance」