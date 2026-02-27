アプライト電器が、人に装着できる小型救難装置「ESAB-Hmini」の概念モデルを2026年2月26日に発表しました！水辺作業やマリンスポーツの非常時に、電源なしで位置通報を続ける設計が大きな特徴です。東京都大田区を拠点とする同社が、落水時の初動と長期捜索の両方を補完する装備として開発構想を進めています。 ESAB「人装着型救難装置ESAB-Hmini概念モデル」 発表日：2026年2月26日カートリッジ容量