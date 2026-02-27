貴瞬が2026年2月23日から、東京都台東区の新本社で業務を開始しました！本社面積を約350坪から約656坪へ拡張し、鑑定から販売までをつなぐ業務基盤を再設計した移転です。宝石流通の精度とスピードを同時に高める拠点として、新空間「discoBAR」の新設も発表されました。 貴瞬「本社約2倍拡張移転と宝石再定義拠点discoBAR」 業務開始日：2026年2月23日（月）新本社所在地：東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイ