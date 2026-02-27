三洋のドアストッパーシリーズ「ドアキューブ」に、和の空気を感じる新色「深緑」が加わりました！透明キューブと深い緑の組み合わせで、日用品の機能にインテリア性を重ねたカラー追加です。2026年2月26日に発表され、三洋オンラインショップとAmazonにて販売中です。 三洋「ドアストッパー DoorCube（ドアキューブ）深緑」 発表日：2026年2月26日販売期間：販売中販売チャネル：三洋オンラインショップ／Amazon