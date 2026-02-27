ふるさと納税でゴルフ返礼品を選ぶときに役立つ「還元率ランキング」が、とくさとから公開されました！寄付額と返礼品の価値を同じ指標で見比べられるため、クラブ選びの判断がしやすくなる内容です。2026年2月版では、還元率60.24％のドライバーが1位に入り、注目を集めています。 とくさと「ふるさと納税でもらえるゴルフ還元率ランキング」 公開時期：2026年2月版公開日：2026年2月26日サイト名：