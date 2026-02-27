将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う第84期名人戦A級順位戦最終9回戦が2月26日、静岡市の「浮月楼」で一斉に指された。リーグトップで並んでいた永瀬拓矢九段（33）、糸谷哲郎八段（37）がそれぞれ敗れ、最終成績は7勝2敗に。名人挑戦権のゆくえは3月2日に東京都・千駄ケ谷の「将棋会館」で行われるプレーオフに持ち込まれることとなった。【映像】プレーオフが決定した瞬間2期連続の挑戦