千葉県警によると27日未明、香取市の木造平屋建て住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった。この家に住む70〜80代の女性2人と連絡が取れておらず、県警は遺体の身元確認を進めるとともに出火原因を調べる。